الكاف يرفض التماس النجم الساحلي ويؤكد إيقاف حارسه أمام الأهلي

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التماس فريق النجم الساحلي بشأن رفع الإيقاف عن حارسه الأساسي مكرم البديري قبل مواجهة الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق التونسي قد تقدم بالتماس لرفع الإيقاف عن حارس الفريق الأساسي مكرم البديري، ليخوض الفريق التونسي اللقاء المرتقب أمام الأهلي بحارس وحيد وهو أشرف كرير، حسبما ذكرت صحيفة "حقائق" التونسية.

وأشارت الصحيفة التونسية، إلى أن الإسباني كارلوس جاريدو، بدأ في تجهيز أحد لاعبي الفريق من أجل حراسة المرمى حال تعرض كرير للإصابة أو للطرد في المباراة.

وكان الأهلي قد خسر أمام النجم الساحلي، في لقاء الفريقين بتونس على ملعب رادس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.