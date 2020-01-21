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استشاري نفسي: المرأة خلقت لكي تقبل بأن تكون زوجة ثانية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:45 م
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الدكتورة منى شاكر
الدكتورة منى شاكر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة منى شاكر، استشاري نفسي، إن المرأة خلقت لكي تتقبل أن تكون زوجة ثانية، حتى إن شعرت في البداية بنقص، لافتة إلى أن طبيعة الرجل أن ينظر لمرأة وإثنين.

وتابعت "شاكر"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أول احتياج يدفع الرجل للزواج بأخرى هو وجود رخصة تسمح له بالتعديد، خاصة إذا كان لديه القدرة المادية والجسدية لإتمام الزواج.

ولفتت إلى أن الرجل الذي يكون لديه نية لزاوج يكرر هذا الأمر كثيرًا، ولكن الزوجة لا تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، معقبة: " الراجل يكرر فكرة الزواج أكثر من مرة، لكي يؤهل زوجته الأولى".

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