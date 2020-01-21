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لديه 3 أبناء وتزوج مرتين.. معلومات لا تعرفها عن خالد النبوي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:12 م
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خالد النبوي
خالد النبوي
أماني سلام
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تعرض الفنان خالد النبوي، لوعكة صحية شديدة تسببت في نقلة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يعتبر خالد النبوي، من أهم النجوم المتوجدة حاليا في الوسط الفني، حيث أنه قدم العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاح كبير وأعلي إيرادات وقتها.

وترصد بوابة الفجر الفني ١٠ معلومات عن خالد النبوي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

ولد خالد النبوي في عام ١٩٦٦ بالمنصورة

خالد النبوي يبلغ من العمر ٥٣

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية ١٩٨٩

بداية دخوله التمثيل كانت عن طريق الصدفة فقد التحق بعد انتهاؤه من الثانوية العامة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي وكان ضمن فرق التمثيل التي تقوم بالأعمال المسرحية

عمل خالد النبوي كمقدم برامج لمدة سنة ونصف ببرنامج "دنيا" في تليفزيون أبو ظبي، الذي كان يعرض خمسة أيام في الأسبوع.

شارك خالد النبوي في إحدى المسرحيات بالمعهد العالي للتعاوم الزراعي

تزوج خالد النبوي مرتين لكنه انفصل عن زوجتة الأولى بعد وقت قصير والثانية من مني المغربي في عام ٢٠٠٢

لدية ثلاث أبناء وهما زياد وكريم وعمر

لخالد النبوي تجارب عالمية، ومنها فيلم "مملكة السماء" مع المخرج ريدلي سكوت، وفيلم "المواطن".
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