"سيدة الكارو" بشبرا الخيمة تتسلم سيارتها



كان رواد التواصل الاجتماعي بشبرا الخيمة قد تداولوا صورا لمسؤولي حي شرق شبرا الخيمة باستيقاف سيدة تقود عربة كارو ومصادرتها لقيامها بنبش وفرز القمامة بالشوارع، وهو ما يضر بالبيئة وهو الامر الذي أثار حالة من الجدل.

تسلمت "سيدة الكارو" العربة الخاصة بها والتي جرى ضبطها بحي شرق شبرا الخيمة، أثناء إلقاء القمامة ومخلفات المباني في الشارع تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث جرى أخد التعهد القانوني عليها وإنذارها بعدم القاء المخالفات في الأماكن المحظورة.وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا، إن الحي ينفذ قرار المحافظ بمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية بشارع ١٥ مايو وترعة الإسماعيلية وبهتيم اسكو وفقا للقرار رقم 1175 لسنة 2019 والذي أصدره اللواء الهجان بحظر مرور العربات الكارو التي تجرها الدواب بشوارع أحمد عرابي و15 مايو و135 وبهتيم اسكو الدائري ومسطرد ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، وتحرير المحضر اللازم ضدها مشيرا ان هذه العربات تقوم بإلقاء ردش المباني والقمامة على الرصيف فى منتصف الشارع وانه تم التنبيه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم الٌاء المخلفات فى الشوارع العمومية التى يشملها القرار في ضوء تلقي الحي شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة فى الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات.