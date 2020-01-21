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فريق إدعاء محاكمة ترامب: سبب معارضة الجمهوريين "الخوف" مما سيكشفونه

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:42 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أعلن فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سبب معارضة الجمهوريين لاستدعاء الشهود هو الخوف مما سيكشفونه.

وطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الجمهوري واصفين إياه بأنه خطر على الديمقراطية والأمن القومي في الولايات المتحدة. 

وندد ترامب ومحاموه بالمساءلة وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه. 

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يبثها التلفزيون إلى المرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع، وقد يجري التصويت يوم الثلاثاء على أقرب تقدير على القواعد المنظمة للمحاكمة، ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود منهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون. 

ويتعين على أعضاء المجلس المئة اتخاذ قرار بشأن إدانة ترامب بالتهم التي وافق عليها مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، في 18 ديسمبر.

واتهم مجلس النواب الرئيس بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس على خلفية تعاملاته مع أوكرانيا. 

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محاكمة ترامب فريق ادعاء عزل اليمقراطية الديمقراطيين الجمهوريين

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