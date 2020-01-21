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وزير المالية اللبناني: سنكون أمام حكومة جديدة خلال ساعات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:34 م
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وزير المالية اللبناني
وزير المالية اللبناني
الفجر
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أعلن وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، بأنه خلال ساعات وستعلن الحكومة الجديدة.

وحذرت كتلة المستقبل اللبنانية، الثلاثاء، من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة بينما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود.

وعقدت كتلة تيار المستقبل النيابية، اجتماعاً برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحضور رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري في بيت الوسط، لاستعراض المستجدات والأوضاع العامة.


ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة والحد من النفوذ الإيراني، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
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الكلمات المفتاحية

وزير المالية اللبناني ساعات حكومة جديدة

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