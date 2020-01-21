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عاجل.. نقل الفنان خالد النبوي إلى المسشتفى بعد أزمة صحية مفاجئة
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:37 م
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صلاح حسن
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قالت الكاتبة والناقدة فريدة الشوباشي إن الفنان خالد النبوي تعرض لأزمة صحية مفاجئة اضطرت معها أسرته إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونشرت فريدة الشوباشي صورة جمعتها بالفنان خالد النبوي على "فيسبوك" وقالت: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا".
وأضافت فريدة الشوباشي قائلًة: "زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفي خالد حبيب الملايين وأنا منهم ألف سلامة الابن الحبيب".
خالد النبوي
يُشار إلى أن خالد النبوي يعرض له حاليًا فيلم "يوم وليلة" ويشاركه البطولة أحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
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