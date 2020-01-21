عاجل.. نقل الفنان خالد النبوي إلى المسشتفى بعد أزمة صحية مفاجئة

يُشار إلى أن خالد النبوي يعرض له حاليًا فيلم "يوم وليلة" ويشاركه البطولة أحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.



