رامي صبري يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة لعيد الحب.. ومفاجأة حفل جدة

نجاحات كبيرة ومختلفة حققها الفنان رامي صبري، مؤخرًا سواء عن طريق أعماله الغنائية التي تتصدر دائمًا تطبيقات الأغاني والسوشيال ميديا أو من خلال حفلاته الغنائية بمصر وبالدول العربية التي تحمل لافتات"كامل العدد".

ويستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم بجدة يوم 24 من يناير الحالي تحت شعار أكبر حفلات موسم جدة، كما يحتفل مع جمهوره في عيد الحب على طريقته الخاصة من خلال طرح أغنية جديدة.

وقال الفنان رامي صبري، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في سماء الغربية بجدة يوم 24 يناير، بالتعاون مع شركة "بينش مارك والهيئه العامة للترفيه، وسعيد جدًا بالتعاون معهم و مقابلتي للجمهور السعودي وهذا الحفل يُعد ثاني حفل لي في جدة وأعدهم بتقديم شيء مختلف في الحفل".

وعن أعماله الغنائية المستقبلية أضاف "صبري": "انتهيت من تسجيل أغنية جديدة، أطرحها ك"سينجل" يوم عيد الحب، حيث تحمل الأغنية عنوان"حياتي مش تمام" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وفيديو الأغنية من إخراج عماد قاسم، وأتمنى أن تحقق نجاحًا كبيرًا".

في سياق آخر أحيا النجم رامى صبري، مؤخرًا حفلا غنائيا فى القرية العالمية بدبي، ورفع الحفل شعار كامل العدد بحضور أكثر من 80 ألف متفرج وقدم من خلاله عدد كبير من أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" وأغاني ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور بالهتاف وترديد الأغاني معه.