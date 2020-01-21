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إصابة صاحب محل بطعن نافذ على يد منتقبه بالإسماعيلية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:33 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر | محافظات
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أصيب صاحب محل موبايلات بطعن نافذ في البطن، وذلك إثر التعدي عليه من سيدة منتقبه بالسلاح الأبيض أثناء تواجده بمحل إقامته بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن إصابة السيد إبراهيم صالح 34 عامًا، مقيم القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، بجرح نافذ بالبطن، وذلك إثر التعدي عليه من سيدة منتقبه بالسلاح الأبيض.

وقال المصاب في أقواله أنه أثناء تواجده بمحل الموبايلات الخاص به بالقنطرة شرق فوجئ بسيدة منتقبه تدخل عليه المحل وتطعنه في البطن بالسلاح الأبيض وتفر هابه، بعد سرقة عدد من الموبايلات المحل، وتم نقله لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، ضم رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه، وتبين من خلال التحريات السرية، أنه هناك خلافات مالية بين السيدة المنتقبه وصاحب المحل منذ فترة، حيث نشبت بينهما مشادة كلاميه أقدمت على إثرها المنتقبه على طعن صاحب المحل.

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