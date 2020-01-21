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تعليم الأقصر: لم نرصد شكاوى من طلاب "أولى ثانوي" بامتحان الفيزياء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:25 م
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الشناوي عايد
الشناوي عايد
طاهر الحساني
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أكد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عدم تلقي غرفة عمليات المديرية، شكاوى خاصة من طلاب الصف الأول الثانوي، بخصوص امتحان مادة الفيزياء.

وأدى نحو 5 آلاف و645 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفيزياء، في 32 مدرسة بالإدارات السبع التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وأوضح "عايد" في تصريح خاص لـ" الفجر"، أن سير العملية التعليمية مر على الطلاب بسهولة ويسر، وعدم رصد أية تجاوزات بكافة اللجان.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا بنظام البوكليت، نظرًا لعدم تدريبهم بشكل كافٍ على التابلت، على أن يؤدوا امتحانات إلكترونية تجريبية في مارس المقبل.

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مصر تعليم الاقصر الشناوي عايد الاقصر اخبار

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