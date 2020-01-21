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مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاجئ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، إدارة القلعة الحمراء بقرار جديد، بعدما طلب عدم تجديد عقد نجم الفريق.

ويرفض فايلر استمرار حسام عاشور مع الفريق في الموسم المقبل، في ظل بعض الملاحظات السلبية التي يراها المدرب السويسري على أداء كابتن الأهلي التاريخي، بشأن انخفاض مستواه الفنى والبدنى مع الفريق.


وتشير التقارير، إلى أن فايلر لا يرغب في تجديد عقد اللاعب مع الفريق لعدم الاحتياج إلى خدماته من الناحية الفنية فى المباريات.

وتبذل إدارة الأهلي محاولات لإقناع فايلر بإمكانية تجديد عقده لمدة موسم واحد، رغم رغبة المدير الفنى فى عدم بقاء اللاعب.

يذكر أن الفترة الماضية قد شهدت خروج حسام عاشور من حسابات السويسرى رينيه فايلر، رغم وجود عدد من الغيابات فى منطقة خط الوسط.
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