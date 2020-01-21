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المزين: حققنا الأهم أمام الجونة واستعدنا الثقة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:06 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الجونة بهدف دون رد في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب اللاعبون كانوا رجالا خاصة وأننا واجهنا فريقًا مميزًا يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين".

وتابع :"ثلاث نقاط مهمين للغاية واستعدنا ثقة اللاعبين بعدما خسرنا في لقاءات ماضية".

وواصل :"الحظ لم يبتسم لنا مثلما يقول البعض، أنا أريد 3 نقاط وهو ما يهمني سواء أدينا بشكل جيد أم لا".

وأشار :"كان هناك استحواذ لفريق الجونة في وسط ملعبهم والخطورة كانت في 3 محاولات فقط للجونة".

وأوضح :"3 نقاط في الدوري الممتاز يضعون أي فريق في مكان جيد، بالنسبة لي هي مباراة هامة للغاية والحمد لله".

لا يزال أمامنا 3 مباريات في نهاية الدور الأول ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط خلالهم".
وأردف :"نسعى للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية، وننتظر البطاقة الدولية لجون إيفيري".


وأتم حديثه :"أمامنا مباراة هامة أمام المقاولون العرب الفريق الكبير وسندرسها ونتمنى التوفيق لنا".
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