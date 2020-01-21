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إصابة طالب بغيبوبة أثناء امتحان "جبر" ثالثة إعدادي بكفرالشيخ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:44 م
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بثينة كشك
بثينة كشك
عمرو الشامي
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أصيب الطالب مصطفى سعد أحمد أبو عبد الله، بلجنة 19 مدرسة الشهيد أحمد نصر الله حماد، التابعة لإدارة فوه التعليمية، بغيبوبة سكر في أثناء امتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادي، وتم نقله للمستشفى.

وقررت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مراقب بلجنة مدرسة أبوطبل الإعدادية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، واستبعاد رئيس لجنة بكر الإعدادية، و4 مراقبين ومراقبات، لعدم انضباط اللجنة.

وكانت وكيلة الوزارة، قررت إلغاء السؤال الرابع من أسئلة مادة الجبر، التي أداها اليوم، طلاب الصف الثالث الإعدادي، نظرا للشكاوى من الطلاب وتوزيع درجته على بقية الأسئلة، ومراعاة الطلاب في أثناء التصحيح.

كما قررت تصحيح عينة من أوراق اجابات الطلاب للتعرف على إجابة الطلاب للسؤال الخامس من مادة الجبر، لاتخاذ قرار بما يتناسب لصالح الطلاب.

و تابعت وكيلة الوزارة، امتحانات التابلت للصفين الأول الثانوي، فقد أدى 20575 طالبا وطالبة، امتحان مادة الفيزياء، وتغيب عن أداء الامتحان 66 طالبا وطالبة. 

كما أدى 53539 طالبا وطالبة امتحان مادة العلوم، وتغيب عن الامتحان 196 طالبا وطالبة، سواء في التعليم العام أو المهني، وأدى 54401 طالب وطالبة امتحان مادة الجبر، وتغيب عن الامتحان 196 طالبا وطالبة.
إصابة طالب بغيبوبة أثناء امتحان "جبر" ثالثة إعدادي بكفرالشيخ
إصابة طالب بغيبوبة أثناء امتحان "جبر" ثالثة إعدادي بكفرالشيخ
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الكلمات المفتاحية

امتحانات امتحان العلوم الشهادة الإعدادية التربية والتعليم

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