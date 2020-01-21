Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمير مرتضى: القوة الضاربة للزمالك جاهزة لمواجهة مازيمبي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك عن كواليس الاستعدادات لمباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كاملة من أجل تحقيق الانتصار.

وقال أمير: “كل اللاعبين جاهزون من الناحية الفنية، وكارتيرون يقود التدريبات بتركيز كبير ويعرف ماذا يريد من المباراة، والإدارة بدورها تقدم له وللفريق كل الدعم لمعرفة أهمية اللقاء لنقترب من بلوغ ربع النهائي بالمسابقة الإفريقية.

وأكد المشرف العام على الكرة بالنادي على جاهزية كل عناصر الفريق للمباراة، وأن كل اللاعبين يؤدون التدريبات بشكل منتظم، وكل منهم يسعى لتقديم أقصى ما لديه استعدادا للقاء، مضيفا: “القوة الضاربة جاهزة للمباراة، ونعيش حالة من الاستقرار الفني”.
Advertisements

أخبار تهمك

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

زوج نانسي عجرم يهدد "الغريب": ستدفع الثمن

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ يوم

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 23 ساعة

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:36 م

تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

01:58 م

محامي النقاز يكشف أخر تطورات أزمته مع الزمالك

03:03 م

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

02:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status