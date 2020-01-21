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محافظ الدقهلية: البنك الزراعي شريك في عملية البناء والتنمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:32 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور تامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والمحاسب خالد فودة رئيس منطقة شرق الدلتا للبنوك الزراعية، وإكرام بدير رئيس قطاع الدقهلية للبنك الزراعي المصري، وعلي الخضرجي مدير العمليات المصرفية بمنطقة شرق الدلتا للبنوك الزراعية، وعلاء فتحي مدير مكتب رئيس منطقة بنوك شرق الدلتا، لبحث سبل التعاون المشترك بين البنك والمحافظة في عملية التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن البنك الزراعي المصري شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي ستشهدها محافظة الدقهلية في الفترة المقبلة من تطوير لمنظومة النظافة وتحسين البيئة، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي المصري من أكثر البنوك انتشارًا في أنحاء محافظات مصر وله إسهامات ملموسة في المشاركة المجتمعية.

من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي عن استعداد البنك الكامل في دعم المحافظة في شتى المجالات المختلفة التي تقدمها للمواطنين وعلى رأسها منظومة تحسين البيئة.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور تامر جمعة درع البنك الزراعي المصري لمحافظ الدقهلية، تقديرًا لدوره الملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة، ودعمه المعنوي المتواصل للبنك الزراعي المصري.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية الفجر الدقهلية التنمية البنك الزراعي المصري

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