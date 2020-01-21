مديرة مدرسة تضرب طالبا في لجنة امتحان بسبب "فيسبوك"



وقال أحد أولياء الأمور، إن الواقعة حدثت أمام نجله بالمدرسة، وأن مديرة المدرسة تعدت على زميل نجله لشكها أنه سبَّها على "فيسبوك".



وأضاف أن الواقعة تسببت في تعطيل اللجنة وتوتر للطلبة في مادة رياضية، تحتاج إلى تركيز، وحين تأكدت المديرة بأن الطالب قد ظُلم، أبلغت مُعلم بالمدرسة بالقيام بالاعتذار له بدلا عنها.





وأشار إلى أن مديرة المدرسة، أقدمت على ارتكاب الواقعة، قبل أن تكتشف أن الطالب لا يملك هاتفا حديثا متصلا بالإنترنت، ولم يسبق له استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



من ناحيتها، قررت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تشكيل لجنة من إدارات الشئون القانونية والتعليم العام والاتصال السياسي والأمن؛ للتحقيق في الواقعة.



وأكد يوسف الديب، وكيل المديرية، أنه سيتم سماع أقوال الطالب ومديرة المدرسة والمعلمين في الواقعة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخطئ أي كان، بعد ورود نتائج التحقيق.



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" واقعة اعتداء مديرة مدرسة داخل لجنة امتحان بمدرسة العباسية الثانوية بنين في الإسكندرية، على طالب في الصف الثاني الثانوي، بدعوى أنه قام بسبها على صفحات مواقع التواصل.