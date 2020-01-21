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مازيمبي يتدرب بمدينة نصر استعدادا للزمالك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:41 م
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
رامي بشاي
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يتدرب نادي مازيمبي الكونغولي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويصاحب الفريق الكونغولي نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي لتسهيل تنقلاته وتوفير متطلبات البعثة الكونغولية.

ووصلت بعثة مازيمبي الكونغولي إلى مصر فجر اليوم الثلاثاء حيث كان في استقبالهم وفد من إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك.

ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفًا على الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.
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