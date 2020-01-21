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النائب خالد مشهور: برنامج "فرصة" خطوة جديدة لدعم ذوي الاحتياجات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:36 م
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النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
دينا إبراهيم
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أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بقيام الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق برنامج "فرصة"، والذي يستهدف التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل للشباب في سن العمل.

وأوضح في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن إطلاق البرنامج في 8 محافظات كمرحلة أولى وتركيزه على الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الداعمة لها بصورة كبيرة، يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم تلك الفئات من الناحية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل سواء في الشركات أو المصانع، استغلالا لطاقاتهم وقدرتهم على الإبداع.

وأشار النائب، إلى الجهود التي تبذلها وزارة التضامن لدعم الفئات المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر العيلة ومحدودي الدخل بدعم شركاء التنمية، مشيرا إلى أن البرنامج فرصة للقضاء على نوع من أنواع البطالة الموجود بالمجتمع وتوفير وسيلة للكسب الحلال.
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الكلمات المفتاحية

خالد مشهور برلماني

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