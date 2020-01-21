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زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:31 م
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مباراة سالامنكا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.

 

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي متحدثا عن مستقبل نجم ريال مدريد: " أودريوزولا لديه خيار المغادرة، لكن ليس هناك شيء رسمي بعد".

 

وتابع: "خاميس وبيل لا يظهران ويغيبان. الأسبوع الماضي لم يكونا جاهزين تماما. واليوم كلاهما جاهز".

 

وأضاف: "سنرى مالذي سيحدث مع فاييخو. لكن في هذه اللحظة ليس هناك لاعبٌ قادم".

 

وواصل: "لا أعتقد أن مدريد سيوقع مع أي لاعب في يناير، لكن حتى نهاية الانتقالات الشتوية كل شيء وارد".

 

وعن نظام الكأس الجديد، قال زيدان: "في فرنسا نلعب مباراة واحدة فقط. علينا أن نكون مستعدين للمباراة وأن نقبل التغييرات التي تحدث".

 

وتحدث عن الصفقة الجديدة لريال مدريد: "ما يعلمه الجميع هو أن راينير لاعبٌ مدريدي، لم يصل هنا بعد. وعليه أن يعمل خطوة بخطوة. هو لاعب المستقبل، وعندما يصل إلى هنا سنرى ما سنقوم به بشأنه".

 

واختتم: "راينير يملك إمكانات وجودة كبيرة. لقد شاهدت مقاطع فيديو له، لكنني سأنتظر إلى أن يصل إلى هنا".

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زيدان رياضة الاخبار الرياضية اخبار ريال مدريد اخبار الرياضة

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