Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسمم أسرة من 5 أفراد تناولت وجبة سمكة الأرنب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:31 م
Advertisements
سمكة الأرنب
سمكة الأرنب
محمد عزام
Advertisements
أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بتسمم، اليوم الثلاثاء، بسبب تناول وجبة من سمكة الأرنب السام.

وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن مستشفى السلام بورسعيد استقبل منذ قليل، 5 حالات من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي ناتجة عن تناولهم وجبة من سمك الأرنب السام، ووصلوا في حالة إعياء شديد.

المصابون هم: حبيبة حسن علي ٥٨ سنة، غريب جابر الحصري ٣٩ سنة، عبد الله غريب جابر ٢٣ سنة، سلمى غريب جابر ٢٠ سنة، عدي السيد غريب ٤ سنوات. 

وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وغسيل المعدة وإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة وأخذ العينات، ونقل حالة إلى العناية المركزة، وأخرى إلى قسم الباطنة، وباقي الحالات، تحت الملاحظة والحالة العامة متوسطة لجميع المرضى.

ووجه الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، فريق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية؛ للتوجه إلى مستشفى السلام؛ لإجراء التقصي عن مصدر الطعام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سمكة الأرنب تسمم أسرة إصابة

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ ساعتين

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 16 ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ أقل من ساعة

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

مدربون ضد مباديء الأهلي.. فايلر يكرر سيناريوهات جوزيه ويول وبيسيرو والبدري

منذ أقل من ساعة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حلم برشلونة يتبخر في ضم الصفقة السوبر

منذ ساعة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

منذ 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

01:03 م

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

11:03 ص

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status