تسمم أسرة من 5 أفراد تناولت وجبة سمكة الأرنب

أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بتسمم، اليوم الثلاثاء، بسبب تناول وجبة من سمكة الأرنب السام.



وقال أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن مستشفى السلام بورسعيد استقبل منذ قليل، 5 حالات من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي ناتجة عن تناولهم وجبة من سمك الأرنب السام، ووصلوا في حالة إعياء شديد.



المصابون هم: حبيبة حسن علي ٥٨ سنة، غريب جابر الحصري ٣٩ سنة، عبد الله غريب جابر ٢٣ سنة، سلمى غريب جابر ٢٠ سنة، عدي السيد غريب ٤ سنوات.



وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وغسيل المعدة وإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة وأخذ العينات، ونقل حالة إلى العناية المركزة، وأخرى إلى قسم الباطنة، وباقي الحالات، تحت الملاحظة والحالة العامة متوسطة لجميع المرضى.



ووجه الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، فريق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية؛ للتوجه إلى مستشفى السلام؛ لإجراء التقصي عن مصدر الطعام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.