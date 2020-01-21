عاجل.. السيسي يغادر مقر مجلس الوزراء البريطاني

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر مجلس الوزراء البريطاني، بعد انتهاء اجتماعه مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.



