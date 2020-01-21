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عاجل.. السيسي يغادر مقر مجلس الوزراء البريطاني
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:30 م
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هدى عبدالرازق
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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر مجلس الوزراء البريطاني، بعد انتهاء اجتماعه مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر الجاري، وهى تبحث الآن عن شريك اقتصادي جديد، وذلك وفقا لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والذي أكد أن القارة الأفريقية بها فرص واعدة يمكن استغلالها.
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