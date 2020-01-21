رئيس شرق شبرا الخيمة يؤكد صحة ضبط "سيدة الكارو"



وأوضح، أنه تم ضبط العربية أثناء الحملة المكبرة في وجود سكرتير عام المحافظة وهي ليست العربية الوحيدة بل تم ضبط أكثر من ٣٠ عربية وتم التنبيه عليهم بعدم معاودة المخالفة مشيرا أن العربية المذكورة من منطقة الزرايب في الخصوص أي خارج نطاق حي شرق.





وأمر المحافظ، بتسليم العربية مع أخذ تعهد عليهم بعدم السير وإلقاء المخلفات مرة أخرى بالشوارع التي يشملها القرار.

قال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إنه بخصوص ما أثير في السوشيال ميديا عن ضبط سيدة تقود عربة كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة فإن الواقعة تمت في إطار حملة لتنفيذ قرار يمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية بشارع ١٥ مايو وترعة الإسماعيلية وبهتيم إسكو.وأشار بكر، إلى أن هذه العربات تقوم بإلقاء ردش المباني والقمامة على الرصيف في منتصف الشارع وأنه تم التنبيه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم الرمي في الشوارع العمومية التي يشملها القرار في ضوء تلقي الحي شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة في الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات.