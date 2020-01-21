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محمد عبد الشافي يتجه للقضاء بسبب انستجرام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:24 م
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محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
رامي بشاي
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قرر محمد عبدالشافي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملاحقة احد الأشخاص الذين قاموا بانتحال شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال لاعب الزمالك عن انتحال أحد الأشخاص لشخصيته عبر حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ويتحدث بأسمه، مشيرا إلى أن الحساب الذي يحمل أسمه وموثق لا علاقة له به.

وأضاف : الشخص الذي ينتحل شخصيته قام بسرقة حقيبته منذ فترة وكان بها جواز السفر الخاص به واستغل الأمر لتوثيق الصفحة والتحدث بلسانه، وحاول التواصل معه لغلق الحساب دون جدوى.

وأكد اللاعب فى تصريحات للموقع الرسمي أنه قرر ملاحقة منتحل شخصيته قضائيا من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أنه يقوم بنشر بعض التصريحات التي تنسب له في النهاية دون أن يتحدث".

وأتم عبدالشافي تصريحاته : "اؤكد أنني لا أملك أي حساب على إنستجرام أو فيس بوك وأن أي صفحة تحمل أسمي لا علاقة لي بها من قريب أو بعيد، حاولت التحدث مع صاحب الحساب المزيف لغلقه ووعدني بأنه لن يقوم بنشر أي شئ، لكنه استمر فيما يقوم به، لذلك وجب التوضيح لجماهير الزمالك".
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