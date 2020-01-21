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تخصيص أراضٍ لإقامة ٣ مدارس بالسويس

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:21 م
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المجلس
المجلس
أبوبكر عبد المعز
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على تخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة مدارس تعليم أساسي بمدينة النور ومدينة السلام 2 بحي عتاقة، ومدرسة بقرية عامر بحي الجناين.

كما وافق المجلس، على استصدار قرارات تخصيص لجميع المنشآت والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة طبقًا للحصر الذي تم بين مديرية الصحة والتخطيط العمراني، تمهيدا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.

المجلس وافق أيضًا، على مقترح التقسيم الإداري الجديد، بإنشاء وحدات قروية محلية بنطاق حي الجناين لتحديد الأحوزة العمرانية؛ لتسهيل توفير الخدمات وتوصيل المرافق العامة لهذه المناطق، وإعادة استغلال مبنى أبو عارف، كمكتب بريد، وآخر بقرية عامر، كمكتب تموين، لخدمة الأهالي.
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