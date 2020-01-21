Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:09 م
Advertisements
عمار حمدي
عمار حمدي
محمد الصو
Advertisements
يسعى مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بناءًا على تعليمات من الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان المدير الفني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفتح النادي البترولي، خط مفاوضات مع إدارة الأهلي، من أجل الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الحالي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ويضغط إنبي على اللاعب، بورقة اللعب بشكل أساسي من أجل ضمان مكانه داخل صفوف المنتخب الوطني الأولمبي، خلال أولمبياد طوكيو اليابان 2020.

وكان الفريق البترولي، تقدم بعرض سابق من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب المقابل المادي، بالإضافة إلى تمسك الجهاز الفني بخدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في وقت سابق التخلي عن خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، لرغبته في الاعتماد على خدماته ومنحه فرصة المشاركة أساسيًا.

وتلقى اللاعب عدة عروض كان أبرزها الاتحاد السكندري والذي يرغب أيضًا في إعادة اللاعب لصفوفه، حيث كان أحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها بالموسم الماضي، قبل عودته لأحضان الجزيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ أقل من ساعتين

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ حوالي 5 ساعات

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ ساعة الا ربع

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مدربون ضد مباديء الأهلي.. فايلر يكرر سيناريوهات جوزيه ويول وبيسيرو والبدري

منذ 41 دقيقة

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 21 ساعة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

منذ ساعتين

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حلم برشلونة يتبخر في ضم الصفقة السوبر

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

01:03 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

11:03 ص

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status