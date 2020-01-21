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وزير الخزانة الأمريكي يهدد بفرض رسوم جمركية على إيطاليا وبريطانيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:05 م
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بوابة الفجر
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أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين صحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة أن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتضمن بالضرورة "مفاجأة كبرى" بإلغاء جميع الرسوم الجمركية.

وأضاف "ربما تُلغى بعض الرسوم. يمكننا أن نفعل ذلك تباعا".

وحذر "منوتشين" كلا من أن إيطاليا وبريطانيا ستواجهان رسوما جمركية أمريكية إذا مضت الدولتان في خطط فرض ضريبة على شركات تكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.
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