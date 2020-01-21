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تطور هام في قضية قتيل زوج نانسي عجرم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:58 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
الفجر الفنى
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أفادت المحامية رهاب البيطار الوكيلة القانونية لوالدة قتيل زوج نانسي عجرم، محمد حسن الموسى أن قاضي التحقيق اللبناني نقولا منصور قد استدعى موكلتها والدة الموسى لسماع إفادتها في الرابع و العشرين من شهر  يناير الجاري.

ومؤخرًا تم تداول أنباء عن أسرة القتيل السوري محمد موسى، بشأن مطالبة الفنانة وزوجها الدكتور فادي الهاشم بدفع مبلغ نصف مليون دولار تعويضاً جراء الحادث.

وأكدت مصادر صحفية، أن الفنانة وزوجها لن يفاوضا أسرة المجني عليه على مبالغ مالية.

وجاء في التفاصيل، أن بعض المقربين من عائلة القتيل للحصول على تعويض يصل إلى نصف مليون دولار.
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