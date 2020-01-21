الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 365 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 364 ألفاً و925 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018، حتى أمس الاثنين الموافق 20 يناير 2020.





وأوضح متحدث الصحة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 145 ألفا و602 عملية قسطرة قلب، و22 ألف و440 جراحة قلب مفتوح، و126 ألفا و453 جراحة رمد، و15 آلاف و938 جراحة مخ وأعصاب، و16 ألفا و633 جراحة عظام، و20 ألفا و933 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2696 زراعة قوقعة، و218 زراعة كلى، و330 زراعة كبد، كما تم إجراء 46 عملية قسطرة طرفية، و41 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم ادراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم تحويل 13 ألف و595 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلا من التدخل الجراحي، بعد مناظرتهم طبيا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكدا أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فورا حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.





من جانبه قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 40% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%، مضيفًا أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 224559 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 91525 بنسبة 25%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكدا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحا أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.