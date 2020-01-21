ترامب: وفرت 5 ملايين فرصة عمل منذ تولي الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وفر 5 ملايين فرصة عمل منذ تولي الرئاسة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعيش "ثورة اقتصادية".

وأضاف ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن خلال إدارته للولايات المتحدة تراجعت معدلات البطالة والاقتصاد تحسن.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة في وسط نمو اقتصادي لم يشهده العالم من قبل، مؤكدًا العمل على بناء اقتصاد أمريكي تنعكس آثاره على الجميع.

ولفت ترامب، إلى أن العديد من الشركات والمصانع عادت إلى الولايات المتحدة.