تصريح مثير للجدل من مبابي تجاه ليفربول

أشاد مهاجم فريق باريس سان جيرمان ، كيليان مبابي ، بليفربول باعتباره "آلة" مع اقتراب ريدز من الفوز بأول لقب في الدوري الممتاز.





يبدو أن انتظار فريق ميرسيسايد الذي دام 30 عامًا لمجد البطولة الكبرى "البريميرليج" سينتهي في الأشهر القليلة المقبلة ، حيث أصبح واضحًا عند 16 نقطة في القمة بلعبة في متناول اليد.





تم توجيه ليفربول لتعزيز خط الهجوم قبل الموسم المقبل مع إضافة مبابي ، الذي كشف أنه سيقيم مستقبله في الصيف.





لقد اندهش مبابي بما أنجزه رجال ليفربول في الآونة الأخيرة ، بعد أن رفع أيضًا دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية على مدار السبعة أشهر الماضية.





وقال عبر شبكة " بي بي سي سبورت" :"ما تفعله ليفربول في هذه اللحظة مدهش" ، "إنهم مثل آلة لقد وجدوا إيقاعًا ومثل" نلعب مرة أخرى ".





وتابع: "لم يخسروا في كل المباريات، عندما تشاهدون تعتقدون أن كل شيء سهل ولكن هذا ليس سهلاً، اللاعبين يركزون ، يلعبون المباريات كل ثلاثة أيام ويفوزون ، يفوزون ، يفوزون" .





واختتم: "المشكلة الآن هي أن الجميع يشاهد ليفربول ، والجميع يراقب ما يمكننا القيام به ضدهم ، لذلك عليهم الآن أن يظهروا أنهم أقوياء مرة أخرى ولكنهم فريق جيد للغاية ولديه مدير جيد للغاية."



