سعر الذهب يتراجع بالأسواق خلال منتصف التعاملات الصباحية

تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات، بقيمة جنيهين للجرام، في أسواق الصاغة خلال منتصف التعاملات الصباحية ، ويشهد سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية بالأسواق المحلية والعالمية، حيث انخفضت الأسعار العالمية بنحو 5 دولارات لتهبط من 1560 إلى 1555 دولار الآن.





أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة





عيار 18 سجل 586 جنيها للجرام.





عيار 21 سجل 684 جنيها للجرام.





عيار 24 سجل 782 جنيها للجرام.





الجنيه الذهب 5472 جنيها.





أوقية الذهب 1555 دولار.