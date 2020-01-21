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باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:57 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء عن اللاعب الوحيد في برشلونة الذي يطلق عليه لقب "الجوكر" بسبب الأدوارالتي يؤديها بشكل كبير مع فريقه.

 

ويعد سيرجيي روبيرتو أحد اللاعبين المميزين في تشكيلة إرنيستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة، وحاليا مع كيكي سيتين الذي تولى المهمة الفنية منذ أيام قليلة.

 

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أنه بعد مُباراة غرناطة الأخيرة بالدوري أصبح سيرجي روبيرتو اللاعب الوحيد الذي لعب في كل المراكز المُمكنة بـاستثناء حراسة المرمى.

 

وكان برشلونة حقق فوزا ثمينا على غرناطة بهدف دون رد من توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني في الاختبار الأول للمدير الفني الجديد كيكي سيتين.

 

وكانت إدارة برشلونة قررت إقالة فالفيردي على خلفية توديع بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

 

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