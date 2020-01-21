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وزير الرياضة يحضر فعاليات قمة قادة الرياضيين العالميين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:48 م
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أشرف صبحي
أشرف صبحي
أية حمروشي
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شهد صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق أعمال قمة قادة الرياضة العالميين في حلبة مرسى ياس بحضور 450 شخصية رياضية عالمية، والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير الجاري في قاعة المؤتمرات الصحفية في حلبة مرسى ياس بأبوظبي.

وتركز القمة على مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب الرياضة، وطرح المبادرات حول أحدث ما تم التوصل إليه من ممارسات في مجالات الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار والاتصال بالجماهير، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة.

وخلال جلسته تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن " دور مصر في الرياضة العالمية"

حيث عرض وزير الرياضة في كلمته، رؤية مصر في تطوير الرياضة، ودورها الاقتصادي، والاهتمام بالاستثمار الرياضي كأحد أهم الروافد التي تساهم في تطوير الرياضة وفق أطر ونظم عالمية، وكذلك تطوير البنية التحتية الإنشائية للقطاعين الشبابي والرياضي، والتجربة المصرية في إستضافة الأحداث الرياضية الكبري.

وأوضح صبحي بأن مصر باتت واحدة من أهم دول العالم جذبا للأحداث الرياضية خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وتستعد مصر الان لإستضافة أهم وأكبر بطولة عالم في كرة اليد ٢٠٢١ والتي تضم لأول مره ٢٤ منتخبا، حيث نستعد لها ب٤ صالات رياضية عالمية هى" الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة الرياضية بهيئة إستاد القاهرة الدولي، الصالة الرياضية ببرج العرب بمدينة الاسكندرية،الصالة الرياضية بمدينة ٦ أكتوبر"

واستعرض أشرف صبحي حجم الإنشاءات الرياضية والبنية التحتية التي تم تطويرها على مستوى الحركة الرياضة والشبابية المصرية، والتي ساهمت بشكل كبير بأن تكون مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية لتنظيم الفعاليات العالمية.

وتطرق وزير الرياضة خلال جلسته لشرح مقومات نجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولتي الأمم الافريقية لكرة القدم رقم ٣٢ للكبار، وبطولة الأمم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، حيث أكد أن مصر في زمن قصير جدا استطاعت أن تنظم البطولتين، موضحا أنه تم عمل تطوير شامل ل ٦ إستادات وفقا للمواصفات والمعايير الدولية في زمن قياسي بلغ ٩٠ يوما، مؤكدا على إشادة الجميع خصوصا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومسئولي الاتحاد الأفريقي "الكاف" على تنظيم مصر لهاتين البطولتين، ولفت الي ان نسبة المشاهدة لحفل الافتتاح لبطولة الاممِ الافريقية للكبار بلغت ٢ مليار مشاهدة حول العالم.

وواصل صبحي حديثة بأن القيادة السياسية لديها إيمان قوي بالرياضة، حيث تعتبرها أمن قومي، وواحدة من أهم مقومات الدولة الشاملة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأختتم جلسته بتوجيه الشكر لدولة الامارات الشقيقة حكومة وشعبا، معربا عن خالص تقديره وشكره لكل السادة الحضور، متمنيًا التأكيد على التعاون الدائم والمتواصل من أجل دعم الحركة الرياضية العالمية.

وقد شملت القمة في يومها الاول العديد من الجلسات حيث تضمنت أولى الجلسات" دور أبوظبي كمركز عالمي للرياضة" وتحدث فيها عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واستعرض من خلال حديثه أهم أرقام الفعاليات المجتمعية والعالمية التي أقيمت في أبوظبي في عام 2019.

وشهدت الجلسة الثانية حضور الأمير عبد الله مساعد بن عبد العزيز آل سعود مالك نادي شيفلد يونايتد حيث سيتحدث سموه عن قصة نجاح النادي تحت عنوان "الرؤية بعيدة المدى حول عودة شيفلد يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

اما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان " كيف سيكون التمويل الرياضي في المستقبل" ويتحدث فيها كل من خافيير ألونسو الرئيس التنفيذي لمؤسسة كوزموس، وجييري كاردينال مؤسس ومدير عام بيرد كابيتال، ثم جلسة رابعة بعنوان" كيف تتغير كرة القدم"

ثم جلسة خامسة حول "المسار المستقبلي لرياضة الجولف" يتحدث فيها نافين سينج المدير التجاري للاتحاد الأمريكي للجولف، وجاي كيننجز نائب الرئيس التنفيذي لكأس رايدر للجولف والرئيس والمدير التجاري للجولة الأوروبية للجولف.

واختتمت كاثرين بوند موير الرئيس التنفيذي لدبليو سيريس لرياضة السيارات، والطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر قادة الرياضة العالميين، بجلسة تحت عنوان" التخطيط لمستقبل رياضة السيارات.

وتختتم القمة غدا بعدد من الجلسات الأخرى والتي تساهم في إلقاء الضوء على اكثر التجارب الناجحة في الحركة الرياضية العالمية وكيفية الاستفادة منها.

وتهدف استضافة القمة إلى مناقشة كل ما هو جديد ومبتكر في قطاع الرياضة، ومعرفة التحديات والفرص، ولقاء القادة الرياضيين ببعضهم البعض في مكان واحد، للاستفادة من الخبرات، وتحويل الأفكار والآراء إلى واقع ملموس.
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وزير الرياضة مؤتمر قمة قادة الرياضيين العالميين الامارات اشرف صبحي ابوظبي

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