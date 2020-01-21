زي النهاردة بتاريخ 21-1-2020

حدث في مثل هذا اليوم 21-1-2020



أحداث

1189 - الملكان الإنجليزي ريتشارد الأول والفرنسي فيليب الثاني يبدآن بحشد جيوشهما باتجاه الشرق في إطار الحملة الصليبية الثالثة.

1793 - إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة.

1864 - بدء حملة تاورانجا خلال حروب الماوري بنيوزيلندا.

1899 - تأسيس شركة أوبل للسيارات.

1915 - افتتاح أول مكتب بريد في الكويت وذلك في منزل المعتمد البريطاني.

1917 - زلزال في إندونيسيا يؤدي إلى وفاة ما يقارب ال15000 شخص.

1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.

1954 - انطلاق الغواصة الأمريكية "نوتيلوس"، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل.

1976 - إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو.

1978 - تأسيس البنك السعودي البريطاني المعروف باسم «ساب»، إلا أن نشاطه الفعلي بدأ في 1 يوليو من نفس العام.

2007 - ليبيا تعلن عن نيتها تسريح 400 ألف موظف حكومي وهو يمثل ثلث القوة العاملة وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الإنفاق.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطلب بوقف مؤقت لمحاكمات المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية والتي تجرى في معتقل جوانتانامو لمدة 120 يوم.

2012 - مجلس النواب اليمني يوافق على مشروع قانون بمنح الحصانة التامة للرئيس علي عبد الله صالح وأن تنطبق هذه الحصانة على المسؤولين الذين عملوا معه في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتعلق بالأعمال ذات الدوافع السياسية ولا تنطبق على الأعمال الإرهابية، ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

2014 - تفجير يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

2016 - مقتل 41 شخصاً وإصابة 66 آخرين جراء حادث انحراف قطار عن مساره في الهند.

2019 - مقتل العشرات من قوات الأمن الوطنية الأفغانية في هُجُومٍ تبنَّته حركة طالبان، على مُجمَّعٍ عسكريٍّ في مدينة ميدان شهر.



مواليد

1813 - جون فريمونت، عسكري ومستكشف أمريكي.

1827 - ايفان ميخيفيتش بيرفوشين، عالم رياضيات روسي.

1869 - غريغوري راسبوتين، راهب روسي.

1889 - نجيب الريحاني، ممثل مصري.

1890 - حسن البارودي، ممثل مصري.

1901 - ريكاردو زامورا، حارس مرمى كرة قدم إسباني.

1904 - بوك فان هيل، لاعب كرة قدم هولندي.

1905 - كريستيان ديور، مصمم أزياء فرنسي.

1912 - كونراد بلوخ، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1964.

1923 - باهينيو، لاعب كرة قدم إسباني.

1928 - جين شارب، أستاذ علوم سياسية أمريكي.

1933 - جوزيف آشباك، طبيب أمريكي.

1941 - سطام بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

1945 -

جرجس جبارة، ممثل سوري.

نبيلة عبيد، ممثلة مصرية.

1951 - إريك هولدر، وزير العدل والنائب العام في الولايات المتحدة.

1953 - بول ألين، رجل أعمال أمريكي.

1954 - فيل تومبسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1955 - جيف كونز، فنان أمريكي.

1956 - جينا ديفيس، ممثلة أمريكية.

1963 - حكيم عليوان، لاعب كرة سلة أمريكي من أصل نيجيري.

1972 -

محمد أبو عبيد، إعلامي فلسطيني.

ياسنوري ميتسودا، ملحن ياباني.

1975 - نيكي بات، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1976 - إيما بونتون، مغنية إنجليزية.

1977 -

فيل نيفيل، لاعب كرة قدم إنجليزي.

حسين عبد الغني، لاعب كرة قدم سعودي.

1980 -

ديف كيتسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

نانا ميزكي، مؤدية أداء صوتي يابانية.

1981 - ميشال تيلو، مغني برازيلي

1982 -

سيمون رولفس، لاعب كرة قدم ألماني.

نيكولا مايو، لاعب كرة مضرب فرنسي.

دين وايتهيد، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1983 - موريتس فولتس، لاعب كرة قدم ألماني.

1987 - عايدة الحاج علي، سياسية سويدية.

1987- ياسمين صبري، ممثلة مصرية.

1989 - هنريخ مخيتاريان، لاعب كرة قدم أرميني.



وفيات

1519 - فاسكو نونييث دي بالبوا، مكتشف وحاكم وكونكيستدور إسباني.

1609 - جوزيف اسكاليجيه، مستشرق فرنسي.

1774 - مصطفى الثالث، سلطان عثماني.

1775 - إميليان بوغاتشيف، ثوري روسي.

1793 - لويس السادس عشر، ملك فرنسا.

1795 - صامويل واليس، مستكشف إنكليزي.

1814 - برناردين دي سان بيير، روائي فرنسي.

1831 - أخيم فون أرنيم، شاعر ألماني.

1870 - ألكسندر هيرزن، كاتب روسي.

1872 - فرانتس جريلبارتسر، كاتب نمساوي.

1901 - إليشا غراي، مخترع أمريكي.

1924 - فلاديمير لينين، أول رئيس للإتحاد السوفيتي.

1926 - كاميلو غولجي، طبيب إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1938 - جورج ميلييس، سينمائي فرنسي.

1950 - جورج أورويل، كاتب بريطاني.

1955 - أرتشي هان، لاعب أولمبي لرياضة ألعاب القوى من الولايات المتحدة.

1969 - ماري منيب، ممثلة مصرية.

1982 - زوزو ماضي، ممثلة مصرية.

1985 - جيمس بيرد، شيف و كاتب غذاء أمريكي.

1994 - باسل الأسد، ابن الرئيس السوري حافظ الأسد.

2002 - بيغي لي، مغنية جاز وبوب أمريكية.

2006 - إبراهيم روجوفا، رئيس كوسوفو.

2008 - ماري سميث جونز، آخر متحدثة للغة إياك.

2009 - أحمد الصباحي، سياسي مصري ورئيس حزب الأمة.

2012 - سعود الناصر الصباح، سياسي ودبلوماسي كويتي.

2014 - فاروق نجيب، ممثل مصري.



أعياد ومناسبات

يوم العلم في كيبك.

ذكرى ويلينغتون في نيوزيلندا.

