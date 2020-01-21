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تفاصيل جلسات "كارتيرون" مع نجوم الزمالك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:50 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد سلسلة من الاجتماعات مع لاعبيه لشرح طريقة لعب مازيمبي الكونغولي قبل لقائهما يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ كارتيرون في تنفيذ خطة الاستعداد لمواجهة مازيمبي المقبلة بتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية خلال التدريبات وعمل تقسيمة بين اللاعبين.

وقبل التقسيمة شرح المدرب للاعبين طريقة اللعب والدور المطلوب من كل لاعب.

وحرص كارتيرون على متابعة التدريبات وتصحيح الأخطاء أول بأول للوصول للشكل المطلوب من كل لاعب.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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نادي الزمالك دوري ابطال افريقيا الزمالك ومازيمبي الزمالك

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