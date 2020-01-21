أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21-1-2020 في الأسواق المحلية





أسعار اللحوم اليوم

حافظت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21- 1-2020 على ثباتها في السوق المحلي، وتشهد أسعار اللحوم حالة من الاستقرار في السوق المحلي خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، وجاءت على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سجل سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز بين 110 و 130جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، و سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، و سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها، و سجل كيلو اللحم الضأن من 125 وحتى 150جنيها، و سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، و تراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.





أسعار اللحوم المستوردة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، فيما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، و سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.











