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خبير اقتصادي: بريطانيا تكفر عن فترة احتلالها لأفريقيا (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي، إن القمة الاستثمارية البريطانية الإفريقية هامة للطرفين، فالتعامل مع القارة الإفريقية الآن اختلف عن الماضي، حيث كان ينظر للقارة الإفريقية على أنها طرف متلقي للمساعدة، وأنه يستفاد من مساعدات الطرف الأقوى، بينما الآن جميع القمم مع إفريقيا تقوم على منفعة مشتركة ومتبادلة، فإفريقيا بها فرص كبيرة وواعدة. 

وأوضح "الخريبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن ما يوجد في القارة من حوافز ومقومات للاستثمار يجعلها قبلة لمن يرغب في إقامة عمل ناجح ومربح، معتبرًا أن هذه القمة التزام أخلاقي من بريطانيا التي احتلت عدد من دول القارة الإفريقية لعقود طويلة، والآن جاءت لهم الفرصة لتكفر عن هذه الفترة وتعطي جزء مما أخذته في مشروعات تنمية إفريقيا.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي نقطة فارقة في تاريخ القارة الإفريقية، مؤكدًا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية إفريقيا جاء حتى قبل رئاسة مصر للاتحاد. 
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قمة بريطانيا افريقيا القمة البريطانية الأفريقية السيسي أخبار مصر

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