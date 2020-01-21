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الإنتاج الحربي: نستهدف الوصول إلى إمكانية شحن السيارة بالمنزل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة لديها 17 مصنعا مهمتهم الأساسية تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات والذخائر، ولكن الوزارة تعمل على استغلال فائض قدرتها لخدمة المواطن.

وأشار "بكر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن صناعة السيارات الكهربائية من القطاعات التي يهتمون بها، حيث أنهم يستهدفون أن يصلوا إلى مرحلة إمكانية شحن السيارة في المنزل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل على ملف المركبات الكهربائية منذ سنوات، حيث تم توقيع عقد إنتاج الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم استخدامها داخل المدن، حيث بحلول 2021 سيكون خط الإنتاج في مصر بدأ في العمل.

وأوضح أن عدد محطات الشحن الكهربائي في مصر وصلت إلى 100 محطة، مؤكدا أن هدفهم هو التصنيع المحلي وليس الاستيراد، كاشفا أنه جاري تجربة خط الأتوبيس الكهربائي "التحرير التجمع".
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سياراة كهربائية سيارات الإنتاج الحربي أخبار مصر

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