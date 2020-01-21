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جامعة الإسكندرية: انخفاض حالات الغش مقارنة بالأعوام الماضية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات بضرورة متابعة أعمال الكنترولات، والتشديد علي سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج، في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير القادم، وإعلان جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الدراسة.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول اتسمت، بإنخفاض ملحوظ في حالات الغش على مستوى كليات الجامعة، التي تراجعت بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة من التصدي لأي محاولات للغش أو الإخلال بنظام اللجان، وعدم السماح للطلاب بإصطحاب الهاتف المحمول، وتوفير كاميرات مراقبة في معظم لجان الامتحانات.

وأكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تنمية الوعي لدى الطلاب بمخططات الفوضى وتنمية الحس القومي لديهم.

هذا وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تفعيل منظومة التبادل الطلابي بين كليات الجامعات المصرية من خلال إقامة أسبوع التبادل الطلابي، لما له من أثر بالغ في تقارب الثقافات المختلفة للأقاليم على مستوى الجمهورية والتحفيز على أن تبدأ التجربة بطلاب القطاع الطبي.

كما أحيط المجلس بالموافقة على السماح للطلاب المعاقين، والمكفوفين، والصم والبكم، وطلاب الدمج، الذين تخلفوا عن التقدم بأوراقهم إلى الجامعة في عام حصولهم على الشهادة الثانوية؛ بالتقدم بأوراقهم للجامعات مباشرة في العام التالي وعرضهم على اللجان الطبية المختصة.

وأحيط المجلس أيضًا بشأن قبول الطلاب المستنفذين مرات الرسوب من الجامعات المصرية أو الكليات العسكرية، أو جامعة الأزهر، أو الجامعات الخاصة، والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي كطلاب منتسبين في كليات غير مناظرة (التجارة -الأداب- الحقوق -الخدمة الاجتماعية- دار العلوم)، على أن يظلوا منتسبين حتى التخرج.
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جامعة الإسكندرية امتحانات الجامعات الفجر التعليم الإسكندرية

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