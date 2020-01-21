انهيار جزئي في طريق 108 بكفر البطيخ



وطالب الأهالي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بضرورة التحرك لعلاج الانهيار خشية إصابة المارة أو تصادم السيارات أو سقوطها بسبب الانهيار الذي يعد خطرًا كبيرًا على السيارات المارة.



كما طالب الأهالي مديرية الطرق في دمياط، بضرورة تطوير الطريق وعلاج الانهيار الموجود به، الذي لم يعد يتحمل مرور السيارات عليه خشية وقوع حوادث سير على الطريق خاصة لأنه من الطرق المرورية المزدحمة.

وقع انهيار جزئي بطريق 108 أمام شركة الوسطاني للبترول في نطاق قرية الركابية حدود قرية أم الرضا التابعة لمركز كفر البطيخ في دمياط، حيث سادت حالة من الذعر لدى الأهالي خشية وقوع حوادث مرورية أو تصادم السيارات.