بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 اَخرين في حادث بسوهاج

قال مصدر في إسعاف سوهاج، إنه تم نقل 5 جثث بحادث الطريق الصحراوي الشرقي إثر تصادم 3 سيارات وهم كلا من: "الضبع. رش"، 47 عامًا ونجله "توماس"، مقيمان بدار السلام شرق محافظة سوهاج، و3 جثث مجهولتي الهوية جاري التعرف عليهم وتم إيداعهم بمشارح مستشفيات أخميم وسوهاج العام والجامعي.



وأضاف المصدر لبوابة "الفجر"، أن إجمالي المصابين بلغ 15 شخصًا، هم: الطفل "حسن. ك. ع"، 10 سنوات، و"محاسن. ع. م"، 40 عامًا، و"أسامة. ح. أ"،31 عامًا، و"فيصل. م. م"، 24 عامًا، و"أحمد. ر.ع"، 17 عامًا، و"محمد. ث.ق"، 25 عامًا، و"مازن. ف. ف"، 45 عامًا، و"محمد. م. ث"، 27 عامًا، و"صبرى. ا.ع"، 20 عامًا، و"أحمد. ف.ع"، 53 عامًا، و" أسعد. ح. م"، 38 عامًا، و"قانون. ب. ح"، 24 عامًا، و

"محمد. ع. ح"، 26 عامًا، و" محاسن.م.ر"، 54 عامًا، و"سعدية. ج. م"، 34 عامًا، و"محمد.ن.ع"، 10 سنوات، فيما تنوعت الإصابات بكسور وإرتجاج، وجميعهم يقمون بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفيات أخميم وسوهاج العام والجامعي لتلقي العلاج.

