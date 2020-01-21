تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

أشاد جارث كروكس محلل شبكة قنوات "بي بي سي سبورت" البريطانية، بتألق محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وذلك بعد هدفه الرائع في شباك مانشستر يونايتد بالمباراة الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





وتغلب ليفربول الأحد الماضي، على فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ وتمكن صلاح في فك عقدته أمام الشياطين الحمر بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ويعتبر أول أهدافه في شباك دي خيا في ثالث مواسك الفرعون في الدوري الانجليزي.





وقال جارث كروكس خلال تصريحاته للشبكة البريطانية "بي بي سي سبورت" : "لم يلعب محمد صلاح بشكل جيد امام مانشستر يونايتد، وكانت هناك لحظات ظهر من خلالها يعاني كثيرًا أمام دفاعات الشياطين الحمر".





وتابع: "قرار يورجين كلوب بببقائه في الملعب، يخبرك بشيء ما جيد ".





وأضاف: "أشيد بـ محمد صلاح على مثابرته الشديدة، ولذلك سأضمه لفريقي المثالي في هذه الجولة بعدما سجل هدفًا للمرة الأولى ضد مانشستر يونايتد بطريقة مذهلة".





وأستكمل: "صلاح تفوق على دانييل جيمس لاعب اليونايتد الذي يتميز هو الآخر بالسرعة، ثم وضع الكرة في مرمى دي خيا بطريقة رائعة".





واختتم : "جاء هدف محمد صلاح في اللحظات الأخيرة، كما لو كان جناح ليفربول يقول للمسئولين في الدوري الإنجليزي، أعطونا لقب البريميرليج الآن".





يذكر أن وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 11 في بطولة البريميرليج، متساويًا مع ساديو ماني ويصبحان هدافي الفريق في الدوري الانجليزي.