Advertisements
Advertisements
Advertisements

"خريجي الأزهر" تندد بالهجوم على مسجد في معسكر للجيش اليمني

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:21 ص
Advertisements
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني، في محافظة مأرب باليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن استهداف دور العبادة، وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف دين الإسلام، بل ويخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) [الحج: ٤٠].

وشددت المنظمة، على أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وإضرار العباد في كل مكان وزمان.

وأضاف أن تخريب المساجد محاربة لله تعالى ورسوله، مستشهدا بقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: ١١٤]. 

وتوجهت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معسكر اليمن خريجي الأزهر جماعة الحوثي الحوثيين الجيش اليمني

أخبار تهمك

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ 39 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من لجنة "ذا فويس كيدز" على أزمة استبعاد المصرية هايدي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعات

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم جديد خارج ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:27 ص

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

11:26 م

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

09:45 ص

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

09:45 ص

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

08:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status