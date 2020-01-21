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أسعار الذهب والعملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 789 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 690 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 591 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5528 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.03 للبيع، 15.93 للشراء، وسجل اليورو 17.82 للبيع، و17.70 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.90 للبيع، 20.78 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.66 للبيع، و14.56 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.47 للبيع، و16.37 للشراء.

وارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.
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