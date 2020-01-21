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اليوم.. وزيرة التضامن تزور البحيرة ضمن فعاليات "مراكب النجاة"

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:14 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، محافظة البحيرة، برفقة وفد يضم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

ومن المقرر، أن تشمل الجولة، لقاء مع ممثلات المرأة في محافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، ثم مقابلة الشباب ومسئول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تتضمن الزيارة، حضور جانب من أنشطة طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتفقد عدد من ورش التدريب والتأهيل بحوش عيسى.

"مراكب النجاة" مبادرة أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم ٢٠١٩، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإعطاء البديل للمواطنين عن الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد تلك البدائل.
اليوم.. وزيرة التضامن تزور البحيرة ضمن فعاليات "مراكب النجاة"
اليوم.. وزيرة التضامن تزور البحيرة ضمن فعاليات "مراكب النجاة"
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن نيفين القباج التضامن

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