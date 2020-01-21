محافظ القاهرة: أسطول من أوتوبيسات النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب

وأضاف، أنه تسهيلا على المواطنين من رواد المعرض لسهولة الانتقال، فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أوتوبيسات هيئة النقل العام والخاص بعدد 8 خطوط مختلفة المسارات بإجمالي 85 أتوبيسًا لخدمة الجمهور، وكذالك سيارات السرفيس لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكن التجمعات وصولا لمركز المعارض على مدار اليوم طوال فترة تشغيل المعرض، على أن يتم زيادة أعداد الأوتوبيسات العاملة على تلك الخطوط خلال أيام العطلات لتصل إلى 100 أتوبيس لتغطية الأعداد المتزايدة من الجمهور المتردد على المعرض.





وأعلن اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، عن أنه تم الاتفاق على تخصيص 8 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأوتوبيسات الهيئة بقوة تشغيل عدد 85 أتوبيسًا وهي كالتالي: من ميدان عبد المنعم رياض مرورا برمسيس ثم العباسية ونادي السكة ومحور المشير ويخدم هذا الخط 15 سيارة أتوبيس.





وتابع، أن الخط الثاني ينطلق من ميدان العباسية مرورًا بنادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، إلى معرض الكتاب، ومن النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس إلى المعرض، ومن الأميرية مرورا بميدان المطرية، والحلمية ثم ميدان رابعة وحي السفارات وصولا للمعرض، ومن ميدان الجيزة مرورا بجامعة القاهرة ثم السيدة عائشة وطريق الأوتوستراد وجامعة الأزهر حتى موقع المعرض، ومن مدينة السلام مرورا بمساكن الشيراتون، وعباس العقاد، ومحور المشير، حتى المعرض، ومن ميدان المظلات مارا بالزاوية الحمراء، وحدائق القبة والحي السابع.





وأخيرا يأتي الخط الثامن ليغطي منطقة حلوان مرورا بالجامعة، وطريق الأوتوستراد، وصقر قريش، والطريق الدائري، وصولا لمركز المعارض، وقد تم مراعاة اختيار هذه الميادين لسهولة الانتقال إليها من كل اتجاه في العاصمة.



