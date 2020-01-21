حرائق الغابات في أستراليا تضرب إنتاج الفحم وسط عودة الظروف الخطرة

كشفت مجموعة عملاق التعدين BHP في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن سوء نوعية الهواء الناتج عن الدخان الناتج عن حرائق الغابات في أستراليا يضر بإنتاج الفحم، حيث قالت السلطات، إن فترة الاستراحة من ظروف الحريق الخطرة ستنتهي خلال أيام.





وقال BHP، إن الدخان والغبار الناتج عن حرائق الغابات قد قلل من جودة الهواء في مناجم الفحم الخاصة بالطاقة في ولاية نيو ساوث ويلز، وأنه إذا استمر التدهور "فقد تتعرض العمليات لمزيد من القيود في النصف الثاني من العام."، حسبما ذكرت وكالة رويترز.





ووفقًا لـ"رويترز"، أضافت الشركة، في وقت لاحق في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن العمليات قد تأثرت بالآلات التي تعمل ببطء أكثر بسبب انخفاض مستوى الرؤية، في حين أن بعض الموظفين أخذوا إجازة لحماية ممتلكاتهم من الحرائق.





أظهر التحذير من أكبر عمال المناجم في العالم كيف أن موسم حرائق غابات طويل غير عادي أدى إلى إحراق مساحة ثلث مساحة ألمانيا يضر بالاقتصاد رقم 14 في العالم.





تنبأت صناعات السياحة والتأمين الأسترالية بالفعل بأنهما يواجهان مليار دولار أسترالي (687 مليون دولار) من الحرائق.





وما زالت عشرات الحرائق تندلع على الساحل الشرقي، اليوم الثلاثاء، رغم العواصف الرعدية والأمطار في الأيام الأخيرة.





أصدر المسؤولون في نيو ساوث ويلز درجة عالية من خطر الحريق على الساحل الجنوبي للولاية، بينما من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الأجزاء الداخلية من ولاية فيكتوريا وجنوب أستراليا المجاورة يوم الأربعاء.





بالإضافة إلى الرياح القوية، من المحتمل أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر حرارة إلى تأجيج حرائق الأدغال الحالية وإشعال حرائق جديدة ، مما يدفع المسؤولين إلى إعلان "خطر الحريق الشديد" في بعض المناطق.





وقال أندرو كريس، مفوض إدارة الطوارئ الفيكتوري، للصحفيين في ملبورن: "غدًا حقيقي بالنسبة لنا، وحقيقي للغاية".



