بسبب معزة.. إصابة 10 مواطنين في اشتباكات بين عائلتين بقنا

أصيب 10 أشخاص، بقرية بهجورة، بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم في مشاجرة بالشوم والعصي، نشبت بين عائلتين، بسبب نفوق معزة.



,تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد إصابة فريال شحات، 35عامًا، ربة منزل، جرح بفروة الرأس، واشتباه في كسر عظام الجمجمة، وأحمد سليمان، 38 عامًا، مصاب بكدمات بفروة الرأس، تم تحويلهمh إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وسامي سمير سليمان، 30 عاما، عامل، وجابر نادي محمد، 35 عامًا، عامل، وياسر رمضان محمد، 26 عامًا، تاجر أجهزة كهربائية، مقيمين بقرية بهجورة.



وأصيب من الطرف ثاني كل من عثمان سعد أحمد، 51 عامًا، عامل، ونجليه خالد، 23 عامًا، وطارق، 30 عامًا، عامل، وأحمد عبدالسلام أحمد، 24 عامًا، سائق، وحسني عبدالسلام عباس، 27 عامًا، تم نقله إلى مستشفى قنا العام، كما تم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى نجع حمادي العام.



وكشفت تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين المجني عليهم بسبب أن أحد المصابين اصطدم في أحد الأغنام "بعربة كارو" أدى إلى نفوقها، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

