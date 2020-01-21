أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فى أسبوعين اليوم الثلاثاء وقارب السعر الفورى للذهب ذروته منذ 8 يناير عند 1568.35 دولار، وبحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش، كان السعر مرتفعا 0.3% إلى 1565.63 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1566.20 دولار.









وتقدم البلاديوم 0.7% فى المعاملات الفورية إلى 2516.86 دولار للأوقية. كان معدن الحفز المستخدم فى صناعة السيارات سجل ذروة قياسية عند 2582.19 دولار فى الجلسة السابقة.





وزادت الفضة 0.1% مسجلة 18.08 دولار للأوقية، فى حين صعد البلاتين 0.2% إلى 1017.91 دولار.



