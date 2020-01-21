الأمير هاري يصل إلى كندا



وصل الأمير هاري إلى كندا لبدء حياة جديدة مع زوجته ميجان وابنه أرشي بعد أن أثار أزمة في عائلة وندسور بإعلانه بشكل غير متوقع في وقت سابق من هذا الشهر أنهم سيتنحون عن واجباتهم الملكية، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



اظهرت سكاي نيوز لقطات لهاري عقب وصوله إلى جزيرة فانكوفر بعد أيام فقط من إبرام صفقة مع الملكة إليزابيث وكبار رجال العائلة المالكة لتنحيه وزوجته ميغان عن مهامهما الرسمية سعيا إلى مستقبل مستقل.



قال قصر باكنغهام والملكة يوم السبت إن هاري وميغان لن يكونا عضوين عاملين في الملكية البريطانية، ولم يعدا يستخدمان لقب "السمو الملكي"، وسوف يشقان الآن طريقهما في الحياة، ويسعان لوظائف جديدة في كندا والولايات المتحدة.



قضى دوق ودوقة ساسكس، كما يشتهران رسميًا، ستة أسابيع في كندا في نهاية العام الماضي قبل العودة إلى بريطانيا. كانت أول مشاركة رسمية لهم في عام 2020 هي زيارة كندا هاوس لتقديم الشكر للموظفين القنصليين على ما وصفوه بأنه استقبال "لا يصدق".



وقد عادت ميغان إلى كندا في 10 يناير.

